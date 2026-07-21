Лежал на дороге ночью и смотрел на звезды: мужчина устроил перформанс в Балашихе ради бывшей возлюбленной

Необычный инцидент произошел ночью в Балашихе в микрорайоне Железнодорожном. На пересечении улиц Заречной и Керамической прохожие заметили мужчину, который неподвижно лежал на проезжей части и задумчиво разглядывал ночное небо. Информацию об этом разместил канал МАХ «Железнодорожный Life», сообщил REGIONS.

Испугавшись за жизнь незнакомца, очевидцы поспешили на помощь. Однако, вопреки ожиданиям, «лежачий» пешеход оказался абсолютно трезв и полон сил. Как выяснилось, странная поза посреди дороги была осознанным решением. Мужчина признался, что это спланированный «драматичный перформанс» — таким способом он пытался привлечь внимание женщины, с которой расстался.

Спустя несколько минут уговоров прохожим все же удалось убедить романтичного пешехода подняться с дороги. Мужчина пришел в себя, встал на ноги и покинул проезжую часть.

«К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась. Он был в полном порядке, а свое лежание на холодном асфальте объяснил тяжелым разрывом отношений», — рассказали очевидцы.

Несмотря на то, что в этот раз обошлось без вызова экстренных служб, сотрудники ГИБДД напоминают: подобные акции на дороге опасны. Даже если водитель успевает заметить лежащего на асфальте человека, инстинктивная попытка совершить резкий маневр, чтобы избежать наезда, часто приводит к серьезным столкновениям с другими автомобилями или вылету на тротуар.

Пользователи соцсетей отнеслись к происшествию с пониманием, однако дали «герою» важный совет: вместо того чтобы провоцировать ДТП, лучше обратиться к психологу.

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