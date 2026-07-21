Донецкий след в Химках: старинный люк 1936 года нашли на улице Маяковского — раритету почти 90 лет

В Химках на улице Маяковского, недалеко от автобусной остановки «Мелодия», местные жители обнаружили необычную находку — старый чугунный люк. Как выяснилось, он был отлит в 1936 году, за три года до того, как Химки официально получили статус города, сообщил REGIONS.

Фотографию артефакта опубликовали в городском паблике. На снимке хорошо видно клеймо «СТ. Мушкетово», которое сразу привлекло внимание знатоков истории. В комментариях пояснили: речь идет о железнодорожной станции «Мушкетово» в Донецке (тогда — городе Сталино), где в те годы работала известная литейная мастерская. Именно оттуда, судя по всему, и приехал в Подмосковье этот чугунный диск.

Позже выяснилось, что такой же люк уже попадался в поле зрения химчан — похожий экземпляр видели на улице Первомайской возле школы № 4. Горожане отмечают удивительную сохранность раритета: за почти 90 лет службы чугун почти не тронула коррозия.

«Удивительно, как эта вещь пережила столько реконструкций дорог и смен эпох! Настоящий бессмертный люк. Теперь, когда гуляю в районе „Мелодии“, обязательно смотрю под ноги, чтобы показать эту деталь детям», — поделился житель Химок Алексей.

Впрочем, неожиданная популярность находки вызвала и тревогу. В соцсетях жители всерьез опасаются, что после огласки историческую достопримечательность могут похитить. Они призывают коммунальные службы взять объект под охрану и сохранить его для будущих поколений.

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