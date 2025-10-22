Укусил сотрудника ДПС за ногу: суд освободил мужчину от уголовной ответственности

Суд вынес приговор жителю Кемерово, который укусил за ногу сотрудника ДПС, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу кемеровского районного суда.

По информации издания, мужчина приобрел запрещенные препараты. Он употребил их, находясь в районе лесополосы. Состояние мужчины изменилось: он снял верх одежды, потерял координацию. Житель Кемерово выбежал к дороге и пытался остановить машину, предположительно, чтобы попросить помощи у водителей. Однако никто из участников движения не тормозил возле мужчины, который размахивал одеждой.

По данным издания, один из водителей остановил мужчине. Через несколько минут после того, как автомобиль продолжил движение, пассажир резко открыл двери и выпрыгнул. Вскоре мужчина встретил сотрудников ДПС. Он попросил вызвать бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов. Горожанин заявил, что боится, что его примут за сумасшедшего, поэтому предпочел лечь на землю.

По информации издания, лежа на земле, мужчина укусил за ногу сотрудника ДПС. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности: суд учел, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Рассматривается вопрос о принудительном лечении в наркологическом диспансере.

«Направить в отношении данного гражданина необходимые материалы в Федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения (ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер им. проф. Н. П. Кокориной") для решения вопроса о диспансерном наблюдении и лечении у врача психиатра-нарколога в пределах срока, регламентируемого приказом Минздрава России от 30.12.2015 года № 1034н», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ранившему в лесополосе сотрудника Росгвардии жителю Подмосковья грозит 20 лет лишения свободы.