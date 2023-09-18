Улица Пушкина в Казани признана самым дорогим торговым рядом: фоторепортаж Inkazan

Консалтинговая компания SRG провела исследования на основании размера максимальной арендной ставки, по итогу которого назвала самые дорогие торговые улицы. Издание « Inkazan » демонстрирует фото центральной улицы в Казани, на которой максимальная цена квадратного метра составляет 37,6 тысяч рублей в год.

Фото: [ inkazan.ru ]

Улицу Пушкина в Казани удивляет тем, как переплелась история прошлого и современной действительности. В исторических зданиях с древними фасадами и декором размещены отделения банков и торговые центры. Они занимают первые этажи, а иногда даже подвальные помещения. Различные офисы компаний занимают верхние этажи.

Фото: [ inkazan.ru ]

На улице расположены памятники известным российским писателям и поэтам. В некоторых зданиях длительное время проживали известные публичные личности.

Фото: [ inkazan.ru ]

Гостей города приглашают в современные отели или 13-этажное историческое здание гостиницы «Татарстан». На улице размещены театры, библиотеки и общежития высших учебных заведений. Здесь же находится много современных баров.

Фото: [ inkazan.ru ]

Большая проходимость по улице становится причиной оживленного движения. С улицы Пушкина легко добраться на автобусе практически в любую точку столицы Татарстана.