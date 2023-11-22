Улицу Уфы затопило химическим веществом «Родамин С»: текут ручьи багряного цвета

В Уфе дороги затопило жидкостью багряного цвета. Спасатели определили, что образовавшиеся ручейки состоят из химического вещества «Родамин С», сообщает mkset.ru .

В МЧС пояснили, что данное вещество применяется для окрашивания лекарственных и косметических препаратов, продуктов питания. Специалисты успокоили горожан. Химическое вещество не оказывает негативного влияния на организм человека.

На место инцидента прибыл глава Орджоникидзевского района Альберт Маликов, который рассказал, что произошло в городе. Сотрудники предприятия ООО «ОЗНХ-Сервис» в ночное время суток разгружали краситель. Часть веществ просыпалась. Краситель растекся по улице.

Прокуратура уже начала разбираться в ситуации. Сотрудники определят степень вины работников предприятия и уровень реализации экологических проектов.

Днем ранее жители города были обеспокоены другой проблемой - оседанием пыли. Содержание вещества в воздухе превысило допустимую норму в 1,3 раза. На данный момент источник пыли не выяснен.

Предполагается, что пыль возникла вследствие работы заводов металлургической промышленности и других предприятий. Еще один источник - масштабные строительные работы.