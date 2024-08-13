Улицы Тюмени затопило дождевой водой после ливня

В Тюмени начался ливень. Буквально за несколько часов улицы города полностью затопило, сообщил nashgorod.ru со ссылкой на данные местной администрации.

В администрации располагают информацией о подтоплении восьми улиц. На нескольких объектах специалисты, которые оперативно приступили к ликвидации последствий ливня, начали заниматься откачкой воды. Также они регулярно проводят осмотр подтопляемых мест.

Опубликованные фотографии позволяют определить, что уровень воды достигает щиколотки людей. Специалисты выполняют работы в резиновых сапогах. Согласно данным синоптиков, дождь не прекратится до вечера 13 августа. Эксперты прогнозируют, что за этот период времени выпадет более половины месячной нормы осадков.

Однако в среду, 14 августа, ситуация не улучшится. Синоптики считают, что сильные дожди будут идти на протяжении десяти дней. За это время выпадет месячная норма осадков. Циклон скандинавского происхождения стал причиной обильных дождей в регионе.

Ранее сообщалось, что ночью в Башкирии выпал крупный град.