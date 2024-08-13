В Башкирии ночью выпал крупный град
Фото: [pxhere.com]
В башкортостанском городе в ночь на 13 августа выпал крупный град. Жители выкладывают фотографии в социальных сетях. Складывается впечатление, что улицы замело снегом, сообщило ИА «МедиаКорСеть».
Жители рассказывают в соцсетях, что проснулись от странных звуков, исходящих с улицы. Выяснилось, что начался град. На улице начинало светать. Параллельно сверкала молния и гремел гром. Из-за порывистого шквалистого ветра горожанам казалось, будто с домов послетают крыши. Региональное управление Гидрометцентра прогнозировало грозу и ливни, но осадков в виде града не ожидал никто.
Пользователи активно комментировали новость. Некоторые россияне сочувствовали соотечественникам, что вызывало недоумение у другой категории пользователей. Они не понимают, зачем так переживать из-за естественного природного явления.
«Ну не в августе же!» — отметили пользователи соцсетей.
Град лежал на полянах, дорогах, автомобилях. Горожане собирали его и делали фото. Очевидица стихийного бедствия приняла его за апокалипсис.
Ранее сообщалось, что в Москве и в Подмосковье во вторник, 13 августа, ожидаются дожди и гроза.