В Башкирии ночью выпал крупный град

В башкортостанском городе в ночь на 13 августа выпал крупный град. Жители выкладывают фотографии в социальных сетях. Складывается впечатление, что улицы замело снегом, сообщило ИА «МедиаКорСеть».

Жители рассказывают в соцсетях, что проснулись от странных звуков, исходящих с улицы. Выяснилось, что начался град. На улице начинало светать. Параллельно сверкала молния и гремел гром. Из-за порывистого шквалистого ветра горожанам казалось, будто с домов послетают крыши. Региональное управление Гидрометцентра прогнозировало грозу и ливни, но осадков в виде града не ожидал никто.

Пользователи активно комментировали новость. Некоторые россияне сочувствовали соотечественникам, что вызывало недоумение у другой категории пользователей. Они не понимают, зачем так переживать из-за естественного природного явления.

«Ну не в августе же!» — отметили пользователи соцсетей.

Град лежал на полянах, дорогах, автомобилях. Горожане собирали его и делали фото. Очевидица стихийного бедствия приняла его за апокалипсис.

Ранее сообщалось, что в Москве и в Подмосковье во вторник, 13 августа, ожидаются дожди и гроза.