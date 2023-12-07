Улучшает работу желудочно-кишечного тракта: названы полезные свойства киселя

Кисель полезен всем детям и взрослым. Только важно пить его холодным или теплым, чтобы не обжечь органы пищеварения. Есть категория людей, которым кисель особенно рекомендовано внести в свой рацион.

Во-первых, кисель после попадания в желудок образует особенную пленку, которая выполняет защитную функцию. Это позволяет снять раздражение. Напиток облегчает состояние пациентов с гастритом с повышенной кислотностью.

Во-вторых, помогает работе пищеварительного тракта. Рекомендовано употреблять тем, кто страдает запорами. В нем содержатся растворимые волокна, которые смягчают стул. Влияет на перистальтику кишечника. При регулярном употреблении защищает от развития дисбактериоза.

Противопоказаний для того, чтобы пить кисель, нет. Важно не злоупотреблять напитком. Значение имеет ягода, из которой сварен кисель. Так, вишня оказывает положительное воздействие на кровь, а черника - на работу желудка. Клюква показана тем, у кого проблемы с легкими, а рябина укрепляет организм.