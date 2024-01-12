Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что к информации о прекращении финансирования Киева со стороны США стоит относиться очень настороженно, сообщает агентство «РИА Новости» . Спикер кратко прокомментировал новость, используя цитату известного деятеля культуры Константина Станиславского.

«Пока по Станиславскому: «Не верю!»», - заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев

Спикер обратил внимание, что у США большой опыт ведения различных войн. Вероятно, со временем найдутся новые источники, из которых Америка сможет выделять деньги для Киева. Позиция Украины в данном вопросе не имеет значение. В Белом доме поступают так, как выгодно исключительно им.

«Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего», - отметил собеседник агентства «РИА Новости»

Допустив на секунду, что информация может быть правдивой, депутат Госдумы отметил, что это было бы хорошим уроком для Киева. Украинское правительство выполняло указы американских кураторов, совершенно не переживая о собственном народе и стране.

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