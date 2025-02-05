Умер от полученных травм: жительница Володарска изнасиловала приятеля шваброй

В Володарске обнаружили закопанное во дворе тело мужчины, которой, предположительно, умер от полученных травм во время изнасилования шваброй, сообщил newsnn.ru со ссылкой на собственный источник.

Источник NewsNN, который близко знаком с ситуаций, поделился подробностями инцидента. По его данным, во время встречи знакомых — двух мужчин и женщины — произошел конфликт. Компания распивала спиртные напитки. Во время застолья один из мужчин начал приставать к женщине. Она отказала, за что он ударил ее по лицу. Заступиться за приятельницу решил второй гость, который избил обидчика.

По данным источника, женщина решила отомстить. Предполагается, что она взяла швабру и совершила акт сексуального насилия. Мужчина получил травмы и умер. По версии источника, приятели продолжили распитие спиртных напитков.

По информации источника NewsNN, после застолья знакомые решили закопать погибшего мужчину во дворе частного дома. Предположительно, яму выкапывал мужчина. Место выбрали возле канализации. Соседи заподозрили, что произошло что-то плохое. Они обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело. Об изнасиловании стало известно после проведения экспертизы.

По данным источника, возбуждено два уголовных дела. Мужчину будут судить за убийство, а женщину — за изнасилование.

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