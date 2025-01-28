В Подмосковье полиция задержала серийного педофила

В Московской области задержали серийного педофила, который охотился на школьниц, сообщил телеграм-канал SHOT. Отмечается, что на данный момент установлены четыре пострадавшие девочки.

По данным источника, педофилом оказался житель Подмосковья, орудовавший в Орехово-Зуеве. Преступления против несовершеннолетних возрастом от 11 до 14 лет мужчина начал совершать летом 2024 года.

Как пишет SHOT, недавно педофил напал на свою жертву в сквере имени Барышникова, где сначала скрутил девочку, а потом изнасиловал в кустах.

Правоохранительные органы возбудили против жителя Московской области несколько уголовных дел по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних).

Отмечается, что мужчина ранее имел судимость за кражи и грабежи. После выхода из тюрьмы он начал заниматься мошеннической деятельностью, обманывая пожилых людей. Гражданин втирался к ним в доверие, а затем похищал их имущество.

В местных социальных сетях разошлись фотографии мужчины. Горожане активно занимались поисками злоумышленника. Как пишет SHOT, при задержании лицо педофила было изрядно повреждено. По всей вероятности, накануне его избили местные жители.

Ранее сообщалось, что бывшего замминистра обороны Британии Айвора Каплина задержали по подозрению в педофилии.