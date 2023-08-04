«Умерла бы на месте»: В Тюмени женщину испугала находка в своей квартире

Жительница Тюмени вернулась домой и обнаружила у себя в квартире летучую мышь, которая сидела на шторе. Женщина сделала фото и опубликовала в социальной сети. Достаточно крупная летучая мышь схватилась лапами за светлую занавеску и находится в положении с опущенной головой к низу. Крылья сложены, а мордочка закрыта. Видно, что животное находится в состоянии покоя.

Пользователи социальных сетей отреагировали на фото по-разному. Кто-то признался, что мог бы и умереть от страха, если бы встретился с животным в своей квартире. Другие оценили зверька, назвав его «прелестью». Нашлись и люди с хорошим чувством юмора. Один из пользователей пошутил, что теперь хозяйкой в квартире стала мышь.

Жители нескольких микрорайонов Тобольска также выкладывали подобные фото. Они обеспокоены, потому что животных очень много. Мыши залетают в дома и квартиры. Опасаться действительно есть повод. В регионе у летучих мышей выявили возбудителей опасного заболевания – боррелиоза. Данные подтвердили медики на основе проведенных анализов.