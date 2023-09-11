«Умное расписание»: В Тюмени студентам-совам медуниверситета можно позже приходить на пары

В тюменском медуниверситете с целью повышения успеваемости студентов в рамках эксперимента стартовал проект «Умное расписание». С 1 сентября студенты первого курса проходят обучение, исходя из своего индивидуального режима сна, сообщает nashgorod.ru .

30 человек студентов первого курса сначала прошли тестирование. Было определено, что все будущие медики относятся к «совам» - категории людей, которые более продуктивные в вечернее и даже ночное время суток. Этим студентам позволили приходить на занятия к десяти часам утра. Остальные обучающиеся уже в восемь часов утра, а иногда и раньше, должны быть в университетских аудиториях.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Денис Губин рассказал, что в конце первого семестра будет проанализирована успеваемость студентов-сов и тех, кто учится в обычном формате. Ученые считают, что «совам» сложно усваивать материал в первой половине дня. Они набирают лишний вес и испытывают хронический недосып. В тюменском медуниверситете могут подтвердить или опровергать данное предположение.

«С помощью актиметров, которые в ближайшее время получат и будут носить студенты, мы оценим качество их сна, параметры активности, ритма, температуры тела, полученный наружный свет в различных спектральных диапазонах. Студенты пройдут анкетирование и оценят самочувствие, мы также сделаем срез их успеваемости», — рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Денис Губин.

В течение учебного процесса преподаватели будут делиться со студентами из экспериментальной группы, как правильно питаться, распределять время на учебу и отдых.