Жителям Подмосковья объяснили, почему важно соблюдать ПДД даже на заднем сидении

Пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле важно не только водителям, но и пассажирам, даже на заднем сидении, поскольку это может спасти их жизнь. Об этом рассказали в Роскачестве.

В ведомстве напомнили, что за непристегнутого пассажира на заднем сиденье автомобилистам грозит штраф в размере 1 тыс. рублей. Сам пассажир может получить предупреждение или штраф в 500 рублей.

«Пристегнутые люди выживают в 75 случаях из 100, в два раза реже получают травму в случае происшествия. Использование ремней безопасности повышает шансы выживания водителя: в 2,3 раза при лобовом столкновении, в 1,8 раз при боковом столкновении и в пять раз, если автомобиль опрокидывается», — сообщили в Роскачестве.

Кроме того, водителям важно соблюдать правила перевозки детей. В частности, перевозить ребенка младше семи лет в автокресле, до 11 лет включительно — на заднем сиденье в автокресле или со штатным ремнем безопасности, на переднем сиденье — только в автокресле. За нарушение этих правил может грозить штраф в 3 тыс. рублей.

