Мособлводоканал за неделю устранил более 220 засоров канализации
Более 15,7 тонн мусора извлекли из канализации в Подмосковье за месяц
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье за одну неделю сотрудники Мособлводоканала устранили 223 засора канализации. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Чаще всего причиной возникновения засоров становится сброс в канализационную систему бытового мусора. Это салфетки и тканевые изделия, которые не растворяются. Только за ноябрь из канализации было извлечено более 15,7 тонн отходов.
«Сброс посторонних предметов в унитаз или раковину создает значительную нагрузку на инфраструктуру и может привести к нарушениям в работе всей системы водоснабжения и водоотведения», — подчеркнули в министерстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабной программе модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.