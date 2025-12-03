Мособлводоканал за неделю устранил более 220 засоров канализации

В Подмосковье за одну неделю сотрудники Мособлводоканала устранили 223 засора канализации. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чаще всего причиной возникновения засоров становится сброс в канализационную систему бытового мусора. Это салфетки и тканевые изделия, которые не растворяются. Только за ноябрь из канализации было извлечено более 15,7 тонн отходов.

«Сброс посторонних предметов в унитаз или раковину создает значительную нагрузку на инфраструктуру и может привести к нарушениям в работе всей системы водоснабжения и водоотведения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабной программе модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.