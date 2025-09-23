Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале проинформировал об уничтожении еще двух беспилотников противника, которые направлялись в сторону Москвы.

В 12:25 в аккаунте мэра Москвы появилась информация о продолжении отражения атак беспилотников, запущенных противником для нанесения урону столице. Силы ПВО устранили опасность. В настоящее время специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков, чтобы оценить ситуацию и при необходимости оказать помощь мирным жителям.

По информации официального телеграм-канала Минобороны РФ, в ночь на 23 сентября дежурные средства ПВО устранили 69 беспилотных летательных аппаратов. Вражеские объекты пересекали воздушное пространство Московского региона и девяти регионов РФ.

Ранее сообщалось, что военкор Коц объяснил цель налета БПЛА на Москву: Зеленский реализует пиар-акцию в преддверии встречи с президентом США в Нью-Йорке.