Упали со скалы, но выжили: подробности ДТП в Кисловодске

В пятницу, 6 июля, в Кисловодске в ущелье упал автомобиль «Лады Приора», сообщает newstracker.ru . В настоящее время спасателям удалось достать водителя и пассажира.

Выяснилось, что водитель не справился с управлением. Инцидент произошел в районе местной больницы. Сити-менеджер Евгений Моисеев поделился подробностями. Пострадавшими оказались жители Карачаево-Черкесии.

48-летний мужчина, который управлял транспортным средством, получил множество переломов. Также у него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пассажир – 42-летняя женщина – госпитализирована с закрытым переломом плечевой кости.

Евгений Моисеев отметил, что спасательная бригада приложила максимум усилий, чтобы достать пострадавших. Операция проходила в сложных условиях.