Уполномоченный по правам человека в РФ: Украина лишает себя будущего

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на странице в своей социальной сети высказала мнение относительно демонтажа украинскими властями советского герба с монумента «Родина-мать», пишет агентство « РИА Новости ».

«Это еще один шаг на пути предания забвению исторического прошлого, без которого нет будущего...», - отметила Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова отметила, что когда Украина стала частью СССР, она получила большое культурное наследие. Значимость исторической памяти в том, что только так можно построить надежное будущее. Прошлое – своеобразный фундамент, на котором держится цивилизованная нация. Демонтаж символов украинского прошлого – уничтожение права на историческую память. Из-за таких действий народ Украины теряет «нравственный стержень».

Уполномоченный по правам человека в РФ напомнила, что в годы СССР солдаты из Украины защищали Родину от фашистов в период Великой Отечественной войны, поэтому советское прошлое едино для двух народов. Татьяна Москалькова отмечает, что подвиг украинских солдат забыт киевскими властями.

Украинские СМИ сообщали, что после демонтажа статуя «Родина-мать» будет переименована в «Украину-мать».