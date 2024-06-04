Ураган снес башенный кран, столб и 11 деревьев в Нижегородской области

По территории Нижегородской области 3 июня прошел ураган. В частности, в Кстове упал башенный кран и 11 деревьев, сообщает NewsNN .

Башенный кран находился на территории, где ранее проходили строительные работы. Также в городе упал один столб и 11 деревьев. Девять машин получили различные повреждения. Люди не пострадали.

Погодные условия вынудили местные власти приостановить работу канатной дороги «Нижний Новгород — Бор». Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предупредил, что на протяжении всей недели ожидаются дожди. Спикер призвал население готовиться к залповым ливням. Специальные службы уже подготовили технику, которая может пригодиться для откачки воды.

До 7 июня в регионе также ожидается высокая пожароопасность лесов. Людей призвали отказаться от прогулок в лесу. Запрещено палить костры, выбрасывать окурки, жарить шашлыки.

В МЧС неоднократно напоминали о правилах поведения в период ухудшения погодных условий. Рекомендовано не оставлять детей без присмотра, не стоять под деревьями и шаткими конструкциями, в этих же местах не парковать авто. Водителей просят всегда соблюдать правила дорожного движения, но во время ураганов тем более не идти на обгон и соблюдать безопасную дистанцию.

Ранее мы сообщали, что климатолог Андрей Киселев не исключил вероятность затопления российских курортов из-за ливней летом, паводков и штормов.