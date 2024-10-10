Ураганный ветер повалил овощные ярмарочные палатки в Новокузнецке

Информация о последствиях стихии появилась в соцсетях. Автор опубликовал фото поваленных палаток, где горожане могли приобрести овощи, в частности, картофель. В посте в ироничной форме сообщалось, что теперь людям стоит идти в магазин за продуктами. Корреспондент Сибдепо обратился за комментарием в пресс-службу городской администрации, где информацию подтвердили.

На территории города было открыто несколько точек ярмарки, где можно было приобрести свежие овощи. После сильного ветра в Орджоникидзевском районе установленные палатки сложились. До начала стихии продавцы практически распродали весь товар. Нереализованным осталась небольшая часть картошки. В связи с завершением ярмарки по всему городу было решено демонтировать палатки.

В городе зафиксированы и другие последствия сильного ветра, который беспокоил горожан 7 октября. Так, в районе вокзальной площади на пешеходном переходе упал дорожный знак.

Ранее сообщалось, что не менее 125 домов разрушены во Флориде ураганом «Милтон».