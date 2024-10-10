ABC: не менее 125 домов разрушены во Флориде ураганом «Милтон»

Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды, нанеся ущерб не менее чем 125 домам, сообщило ABC. Власти подтвердили первые жертвы в доме престарелых на восточном побережье. Более миллиона домохозяйств осталось без электричества.

Согласно информации CBS, ураган обрушился на прибрежные районы Флориды, включая Сиеста-Ки, где ветер достигал 193 км/ч. Центр наблюдения за ураганами призвал жителей искать укрытие.

Хотя основной удар пришелся на западное побережье, восточное также оказалось «под ударом», особенно округ Сент-Лус. Там шериф сообщил о «множественных жертвах» из-за серии торнадо.

Эрик Гилл, представитель округа, отметил, что десятки домов получили серьезные повреждения. По данным исполнительного директора Управления по чрезвычайным ситуациям Флориды, 125 домов были полностью разрушены.

Ураган «Милтон» — мощный тропический циклон, который образовался в Атлантическом океане. Он характеризуется высоким уровнем опасности, включая возможность торнадо и наводнений, из-за чего жителей могут эвакуировать из зоны риска.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предупреждал США об угрозе затопления из-за мощного урагана.