Урбанист Черняков обвинил местные власти регионов РФ в неоправданной ликвидации троллейбусов

Урбанист Андрей Черняков, разбирая ситуацию с троллейбусами в Ставрополе, отметил тенденцию местных властей многих регионов РФ устанавливать слишком низкую цену на стоимость проезда в троллейбусах, сообщает newstracker.ru .

Власти рассуждают так: повышать цену нельзя, потому что людям будет дорого пользоваться услугами общественного транспорта. Троллейбусами чаще всего пользуются пенсионеры или студенты. То есть те категории населения, у которых нет высокого заработка.

«Можно открыть государственный контракт на работу троллейбусов на будущий год и увидеть, что стоимость одного пробега 1 км троллейбуса составляет 80 рублей. Это исходя из официального документа», — сообщил NewsTracker урбанист.

В итоге устанавливают слишком низкие цены. Да, местная власть из бюджета переводит льготы. Эти деньги не покрывают всех расходов. Водители с трудом проводят необходимый ремонт. Говорить о какой-либо модернизации невозможно. В итоге троллейбусы просто отменяют. При вложении средств этот вид транспорта становится современным и востребованным среди населения России.

Низкая стоимость проезда не позволяет адекватно индексировать заработные платы водителям. Люди увольняются, а новые кадры не приходят по той же причине - низкая заработная плата.

«Потому что при такой стоимости проезда невозможно обновлять технику, невозможно на достаточном уровне индексировать заработные платы водителям, и остальным сотрудникам, остальному персоналу обеспечивающему обслуживание техники: слесарям, газосварщикам. Обрекаем предприятие на постепенное угасание», — добавил NewsTracker Черняков.

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