Урбанист Черняков скептически отнесся к голосованию: Жителей Ставрополя обманывает власть

Жителям Ставрополя предлагают проголосовать, стоит ли расширять участок дороги в городе. Люди мучаются от ожидания в километровых пробках. Урбанист Андрей Черняков скептически относится к подобному предложению. Не видит смысла он и в расширении, сообщает newstracker.ru .

Городская власть заявляет, что контракт по расширению дороги уже практически заключен. В таком случае, с какой целью администрация решила узнать мнение людей, задается вопросом эксперт.

«Зачем объявлять голосование по расширению дороги, когда уже фактически была на грани и смета, и заключен контракт. Ведь территория еще за месяц или за два до голосования была вся измерена», — объяснил свою позицию Черняков.

К расширению дороги на улице Шпаковской урбанист относится очень скептически. Проблема пробок, действительно, актуальная. Но решать ее необходимо комплексно. В месте, где дорогу сделают шире, пробок не будет. Тогда автомобильные очереди образуются перед или за расширенным участком.

«Я бы, если честно, эту дополнительную полосу дал общественному транспорту, тем более там поедут новые автобусы и троллейбусы, и чтобы они не стояли в пробках, им нужны выделенные полосы», — пояснил свою позицию NewsTracker ставропольский активист Черняков.

Причина пробок в том, что город переполнен машинами. Таким мнением поделился эксперт. Корреспондент NewsTracker лично проехался в общественном транспорте утром 5 декабря. Сначала невозможно «влезть» в автобус. Потом приходиться долго стоять в пробках. Добраться вовремя на работу практически нереально.

О расширении дорог местная власть Ставрополя говорит уже несколько лет. В этом году обещают реализовать проект.