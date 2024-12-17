Урбанист Зайцев раскритиковал план Минтранса для общественного транспорта в Ростове

В Минтрансе рассказали о разработке плана развития общественного транспорта. Урбанист Артемий Зайцев считает, что решение об обновлении автотранспорта не изменит ситуацию. Эксперт напомнил, что по решению министерства транспорта в Ростовской области в 2023–2024 годах было приобретено 158 автобусов. Теперь правительство намерено еще выделить деньги для закупки автобусов. Однако до 2025 году в регионе пройдет ликвидация или реорганизация унитарных предприятий, которые были созданы до 2020 года.

«То есть сейчас купят за государственный счет автобусы, а потом за три копейки отдадут их коммерсантам?» — задается вопросом собеседник RostovGazeta.

Урбанист Артемий Зайцев отметил, что новый собственник может решить на месте автопарка построить любой другой объект. В таком случае он продаст все автобусы. Эксперт рекомендует выделять бюджетные деньги на закупку троллейбусов и трамваев. Закон о конкуренции на приватизацию электротранспорта не распространяется, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев заявил о необходимости увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД.