Урбанист Зайцев рассказал о забастовке ростовчан из-за перемещения контейнера

Урбанист Артемий Зайцев рассказал, как ростовчане в знак протеста выбрасывают мусор на место, где ранее размещались контейнеры, сообщила rostovgazeta.ru.

Конфликт произошел на улице Красноармейская, 200. Летом мусорные контейнеры пропали. На площадке появилось объявление о новом месторасположении баков. Люди продолжили сбрасывать мусор. Урбанист Артемий Зайцев уверен, что жители таким образом протестуют. Новое место неудобное. Оно находится более чем в двухсот метрах от прежнего.

Эксперт предположил, что официального решения о переносе баков не было. Возможно, это личная инициатива, чтобы освободить место у двора для парковки автомобилей.

«Дело в том, что старый адрес Красноармейская, 220 до сих пор находится в «Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Ростова-на-Дону» из приложения № 5 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 29.09.2020 № 1028», — уточнил RostovGazeta эксперт.

Коммунальщики убирают мусор, но предупреждают о штрафах. Жильцы игнорируют любые предупреждения и продолжают бросать мусор просто на землю. Урбанист Артемий Зайцев считает, что необходимо обойти каждую квартиру и провести беседу с жильцами в индивидуальном порядке. Важно объяснить, куда теперь необходимо относить мусор. На территории площадки эксперт рекомендует установить камеры видеонаблюдения, чтобы отдельно беседовать с нарушителями.

Ранее сообщалось, что попытки образования незаконных свалок пресекли в трех округах Подмосковья.