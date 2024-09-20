Попытки образования незаконных свалок пресекли в трех округах Подмосковья

Попытки образования несанкционированных свалок пресекли в трех муниципальных образованиях Подмосковья, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Нарушителей выявили в Подольске, Щелково и Ленинском округе. Были задержаны три единицы техники со строительными отходами и грунтами. По данным фактам составили протоколы об административных правонарушениях.

Также средства фотофиксации выявили 36 фактов незаконной перевозки строительного мусора. В отношении всех нарушителей составили административные дела и выписали штрафы. Их общая сумма составила более миллиона рублей.