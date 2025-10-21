Урожай собран: в подмосковной теплице из переработанного мусора вырос гранат

На подмосковном комплексе по переработке отходов «Нева», расположенном в Солнечногорске, был получен необычный урожай. В экспериментальной теплице предприятия, помимо традиционных для региона мяты и декоративных тыкв, впервые созрели плоды граната, сообщил REGIONS

По информации специалистов, этот результат стал для них неожиданным, поскольку субтропическая культура считается крайне редкой и экзотической для климатических условий Московской области.

По данным специалистов, ключевой особенностью проекта является уникальная технология выращивания. Все растения, включая теплолюбивый гранат, культивируются не на обычной почве, а на специальном техногрунте. Этот субстрат производится непосредственно на территории КПО «Нева» путем переработки органических фракций, извлеченных из коммунальных отходов.

«Полученный плод граната уже отправили для исследования в Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО. Результаты ждем через три недели», — рассказали сотрудники КПО.

В КПО отметили, что агрономы завершили сбор урожая и приступили к подготовительным работам в теплице. Они наводят порядок и формируют грядки, чтобы обеспечить благоприятные условия для новых экспериментов в следующем сезоне.

Ранее врач Белоусов рассказал, что для получения пользы от хурмы важно соблюдать одно условие.