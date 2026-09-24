В Московской области с января провели обследования 273 геодезических пунктов
Почти 300 геодезических пунктов проверили в Подмосковье с начала 2026 года
Фото: [Росреестр Подмосковья]
В Московской области с начала 2026 года провели обследования 273 геодезических пунктов. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Работа проводится в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» специалистами Управления Росреестра по региону совместно с ППК «Роскадастр» по области.
С января в Подмосковье проверили 100 пунктов государственной геодезической сети, 170 пунктов государственной нивелирной сети, 3 пункта государственной гравиметрической сети. Результаты обследований передаются в федеральный фонд пространственных данных.
«От полноты и качества геодезической основы зависит эффективность многих направлений — от навигации до недропользования. Сохранение пунктов позволяет обеспечивать единство измерений на территории региона», — отметил начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству ж/д станции МЦД-3 «Монумент» в Химках.