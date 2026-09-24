Свыше 100 резервуаров чистой воды промыли специалисты Мособлводоканала за три месяца

Специалисты Мособлводоканала за лето промыли 110 резервуаров чистой воды на водозаборных узлах. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Резервуар чистой воды — это конечная точка перед поступлением воды в магистральные трубопроводы. В рамках промывки специалисты опустошают емкость, удаляют донные отложения, проводят обработку от налета, берут смывы со стен. После получения результатов анализов резервуар допускается к эксплуатации.

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