В Пушкинском пройдет ежегодная научная конференция «Мурановские чтения-2026»

В понедельник и во вторник, 5 и 6 октября, в мемориально-художественном музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева Пушкинского округа состоится ежегодная научная конференция «Мурановские чтения-2026». Конференция посвящена изучению жизни и творчества поэтов Евгения Абрамовича Боратынского и Федора Ивановича Тютчева, их литературных и родственных связей, а также истории Мурановского музея и его коллекций, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Программа двухдневного научного форума охватывает широкий спектр исследовательских тем, объединенных в единую дискуссионную повестку. Ученые представят неизвестные ранее факты из биографий поэтов, обсудят историософские взгляды Тютчева на фоне европейской и русской философской мысли и не только. Отдельным вектором дискуссий станет исторический путь самой усадьбы Мураново.

Помимо пленарных и секционных заседаний, для гостей и участников конференции готовится насыщенная культурная программа. Узнать подробности можно на сайте музея-заповедника «Усадьба Мураново».

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