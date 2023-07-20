«Урса» дарит радость регионам России: вкусное мороженое и запоминающиеся концерты

В Приморском крае фабрика мороженого «Урса» постепенно открывает павильоны, в которых можно купить вкусное и качественное лакомство, сообщает zr.media . Презентация каждой новой точки сопровождается интересными конкурсами и дегустацией.

В среду, 19 июля, точка открылась в Артеме. Для гостей мероприятия провели лотерею и устроили дегустацию вкусного десерта, сделали оригинальные фотозоны. Особенное внимание уделили детям: организовали танцевальную площадку, подготовили интересные конкурсы и викторины. Символом праздника стал большой белый мишка Урса, который поднимал настроение не только ребятам, но и взрослым. Некоторые люди становились гостями открытия точки случайно.

«Мороженое — бомба! Проходили с папой мимо, увидели какой-то праздник и решили зайти. Не пожалели», - рассказывает маленький житель Артема

Не менее атмосферный день был во Владивостоке, когда фабрика открывала там свою точку. Жители радуются, что масштабные мероприятия проводят не только в центральном городе региона, но и в других небольших населенных пунктах.

Директор фирменной розничной сети фабрики мороженого Анастасия Стаценко рассказала, что в павильоне будет продаваться 59 видов различного мороженого. 20 июля планируется открытие точки в Находке. Постепенно праздник организуют и в других городах Приморья.