Ушаков заявил, что Вашингтон разочаровывает Москву

Помощник президента Юрий Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил , что в отношениях России и США прослеживаются взаимные разочарования.

Журналист обратил внимание, что в последнее время со стороны высокопоставленных американских чиновников поступают противоречивые заявления. Иногда они говорят, что Россия их разочаровывает. Во время следующего заявления появляется информация, что не разочаровывает. Помощник президента Ушаков отметил, что частично так и происходит. Однако и США иногда разочаровывают Кремль.

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их», — заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков проанализировал заявления, которые на протяжении 7 мая делал вице-президент США. По мнению помощника президента РФ, в них прослеживается конструктивный и серьезный заряд. Некоторые требования России выполняются. США все больше понимают, какую цель преследует Россия от проведения спецоперации. Все переговоры постепенно приближают стороны к возможному урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что Трамп может попросить Китай помочь с урегулированием конфликта на Украине.