Трамп может попросить Китай помочь с урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос журналистов, допускает ли он возможность обратиться к Пекину с просьбой способствовать урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА Новости.

По данным издания, американский президент заявил о прогрессе, который удалось добиться в рамках переговоров. Трамп отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф постоянно обсуждает с участниками конфликта, как можно его завершить мирным способом. По его словам, спецпосланнику удалось найти поход к каждой из сторон. В итоге между Уиткоффом и переговорщиками установились прекрасные отношения.

По данным агентства, Трамп не отвечал отрицательно на вопрос о возможном привлечении к осуждению Пекина.

«Думаю, да. Я думаю, что это естественно — попросить. Конечно», — ответил президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Путин приветствует производство автомобилей КНР на российской территории.