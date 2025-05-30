Ушедший с рынка Рокетбанк возобновит работу в России

Ушедший с рынка Рокетбанк возобновит оказание услуг для физических лиц на территории России в июле 2025 года, сообщил РБК.

По данным издания, банк перезапустится на лицензии Совкомбанка. Информацию подтвердили обе финансовые организации. Планируется, что первое время услуги будут оказывать физическим лицам: выпуск платежных, сберегательных и кредитных продуктов. Банк заявил о намерении развиваться как самостоятельный бренд. Сотрудники не будут зависеть от Совкомбанка. Руководить обновленным проектом будут специалисты Антон Захаров и Роберт Сабирянов, которые ранее сотрудничали с Модульбанком и были сооснователями банка «Бланк».

«Рокетбанк — большая и живая история. Это большой вызов и ответственность перед бывшей командой и клиентами сделать так, чтобы «Рокет 2.0» вызывал такие же сильные эмоции», — сказал Захаров.

В сообщении банка указано, что уже в июне финансовая организация начнет привлекать своих клиентов для тестирования нового проекта. Основной запуск в июле охватит пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. По информации издания, банк заявил о прекращении деятельности практически 4,5 года назад. 29 мая в телеграм-канале впервые за длительное время появилось сообщение с двумя словами: «О как». К сообщению прикрепили мем. Пользователи выразили надежду, что банк намекает на возвращение.

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