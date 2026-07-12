«Зубастая» месть: в Москве ревнивица наточила зубы напильником и лишила мужа полового органа

В Москве суд отправил за решетку местную жительницу, которая из-за подозрений в измене покалечила своего супруга во время интимной близости, предварительно заострив зубы напильником. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Семейная жизнь пары, продлившаяся пять лет, дала трещину после того, как 39-летняя москвичка заглянула в телефон 41-летнего мужа. Там она обнаружила сообщение от незнакомки с детальным описанием эротического сна о бурном романе на пляже в жаркой стране. Обсуждать, является ли этот текст реальной изменой или чужой фантазией, женщина не стала. Вместо этого она уехала на дачу, где в течение двух дней выпивала и обдумывала план мести. Главной задачей было сделать так, чтобы супруг больше ни с кем не смог вступить в близость. Для этого она буквально точила на него зуб, используя строительный напильник.

Воплотить задуманное в жизнь москвичка решила во время уединения в спальне после обычного совместного ужина. Женщина мертвой хваткой вцепилась в интимную зону супруга. От болевого шока пострадавший мгновенно лишился чувств.

Медики экстренно доставили раненого в больницу, а ампутированную часть поместили в специальный физраствор. Хирурги провели сложнейшую операцию и вернули орган на место. По словам лечащего врача Артура Вальвачева, данный клинический случай является крайне редким. Несмотря на успешное приживление тканей, естественная эрекция к пациенту за год так и не вернулась, и теперь мужчине требуется дорогостоящее фаллопротезирование.

Сам пострадавший утверждает, что никакой реальной измены не было, а травмы он получил незаслуженно. Сейчас мужчина в одиночку воспитывает семилетнего ребенка и пытается справиться с последствиями рокового укуса.