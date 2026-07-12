Фейковые продавцы бензина активизировались в соцсетях

В Ростовской области активизировались мошенники, предлагающие бензин с доставкой на дом. Подписчик паблика «Это Ростов!» предупредил о новой схеме: в соцсетях появляются объявления от лже-продавцов, которые просят 100% предоплату, а после получения денег переносят сроки, требуют доплату за логистику и в итоге блокируют покупателя. Об этом со ссылкой на пост в телеграм-канале пишет MK.RU .

В донском регионе жители все чаще ищут альтернативные способы заправиться — и этим пользуются злоумышленники. В социальных сетях появляются страницы «продавцов», которые обещают привезти бензин прямо к дому. Цена указывается примерно рыночная или чуть выше, чтобы не вызвать подозрений. Однако ключевое условие — полная предоплата до выезда.

После перевода денег начинаются типичные отговорки: задержки на дороге, пробки, неполадки с машиной. Затем мошенники сообщают об изменении стоимости «логистики» и требуют доплатить. Получив вторую сумму, они перестают отвечать и блокируют номер или аккаунт.

В паблике «Это Ростов!» подписчики уже обмениваются предупреждениями и скриншотами подобных объявлений. Правоохранители рекомендуют не переводить деньги незнакомцам и пользоваться только проверенными заправочными станциями, даже если приходится стоять в очередях. Полиция также напоминает, что доставка топлива частными лицами без лицензии незаконна, и любые такие предложения — повод насторожиться.