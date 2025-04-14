Ушла из жизни звезда сериала «Возвращение в страну Оз» Джин Марш

По данным журнала Hollywood Reporter, актриса ушла из жизни в своем доме, который находится в Лондоне. В последнее время она страдала от деменции. Осложнения болезни стали причиной смерти. Актрисы не стало в воскресенье, 13 апреля.

По информации издания, актриса сыграла много ролей. Она считалась востребованной артисткой. Зрители особенно запомнили ее в нескольких фильмах. Так, еще больше поклонников у актрисы появилось после выхода фильма «Доктор Кто», где она преобразилась в Сару Кингдом. Многим зрителям она запомнилась яркими ролями в «Клеопатре» и «Возвращении в страну Оз».

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Нина Григорьева умерла на 87-м году жизни.