Ушла из жизни звезда сериала «Возвращение в страну Оз» Джин Марш
Британская актриса Джин Марш умерла на 90-м году жизни от последствий деменции
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В возрасте 90 лет ушла из жизни британская актриса Джин Марш, сообщил Super.ru.
По данным журнала Hollywood Reporter, актриса ушла из жизни в своем доме, который находится в Лондоне. В последнее время она страдала от деменции. Осложнения болезни стали причиной смерти. Актрисы не стало в воскресенье, 13 апреля.
По информации издания, актриса сыграла много ролей. Она считалась востребованной артисткой. Зрители особенно запомнили ее в нескольких фильмах. Так, еще больше поклонников у актрисы появилось после выхода фильма «Доктор Кто», где она преобразилась в Сару Кингдом. Многим зрителям она запомнилась яркими ролями в «Клеопатре» и «Возвращении в страну Оз».
Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Нина Григорьева умерла на 87-м году жизни.