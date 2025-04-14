Ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Григорьева

На 87-м году жизни скончалась Нина Григорьева, известная актриса Чувашского драмтеатра и народная артистка РСФСР. Печальное известие сообщил в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Он отметил, что актриса посвятила театру 62 года, создав незабываемые образы, которые оставили яркий след в истории чувашского искусства и памяти зрителей.

За свою карьеру она исполнила более сотни ролей, среди которых особенно выделяются спектакли «Нарспи», «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы» и «Прощание с Матерой».

Согласно информации, озвученной на правительственном совещании, церемония прощания с актрисой пройдет 15 апреля в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары.

Как сообщается на сайте театра, Нина Григорьева родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы Цивильского района Чувашии. В 1961 году она завершила обучение в ГИТИСе в Москве. С 1986 по 1996 год возглавляла Союз театральных деятелей Чувашской Республики.

Она также являлась обладателем Государственной премии республики имени К. В. Иванова, премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля и ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Ранее сообщалось, что умер актер и режиссер Владимир Алферов.