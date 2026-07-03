«Она знала, что умрет»: принцесса Диана предсказала свою гибель в автокатастрофе за год до трагедии

За год до трагической гибели в Париже принцесса Диана предчувствовала свою смерть. Об этом стало известно из откровений ее близкого друга Роберто Деворика, сообщает RadarOnline.

По его словам, Диана была уверена, что погибнет либо в инсценированной автокатастрофе, либо будет застрелена. Особое беспокойство у нее вызывала королевская семья. Она считала, что они хотят избавиться от нее.

Однажды в Италии принцесса пришла в ярость, увидев портрет принца Филиппа. Она заявила, что герцог Эдинбургский ее ненавидит и хотел бы, чтобы она исчезла. Диана говорила, что королевская охрана не защищает ее, а следит за ней.

После убийства Джанни Версачи в Майами Диана задалась вопросом: «Поступят ли со мной так же?» Она обсуждала это с Девориком, делилась своими страхами и предчувствиями. Ее слова оказались пророческими.

В августе 1997 года принцесса погибла в автокатастрофе в Париже. Спустя десятилетия многие исследователи продолжают анализировать ее слова и обстоятельства трагедии и находят них совпадения с ее предчувствиями. Официальное расследование назвало причиной аварии ошибку водителя Анри Поля и преследование папарацци. Однако сторонники конспирологических теорий до сих пор ссылаются на слова Дианы, считая, что она предвидела свое убийство.

Ранее сообщалось, что фотограф Даррин Лайонс, сделавший последние кадры принцессы Дианы, до сих пор боится за свою жизнь.