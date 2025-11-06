Условный срок за сбитого пешехода: суд вынес приговор водителю «Рено Дастер»

Телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области проинформировал, что суд вынес условный приговор кузбасскому водителю, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Мужчина сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

По информации издания, инцидент произошел в Белово. Несовершеннолетний пострадавший переходил дорогу на переходе. После ДТП водитель не оказал первую помощь и не вызвал скорую. Он уехал с места происшествия. В суде мужчина воспользовался правом не давать показания, однако раскаялся и полностью признал вину.

По информации ведомства, ДТП произошло на участке дороги, где установлен знак «Пешеходный переход» и нанесена сигнализирующая разметка. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходу вечером 13 февраля. Водитель автомобиля «Рено Дастер» не уступил дорогу. Травмы ребенка были оценены как тяжелые. Киселевский городской суд вынес приговор.

«Суд признал его виновным по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ и назначил наказание: условное лишение свободы на 3 года с испытательным сроком 3 года и лишение права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев», — указано в сообщении.

По данным издания, Кемеровский областной суд пересмотрел дело. Он вынес другое решение: мужчину приговорили к условному сроку на 2,5 года. На протяжении шести месяцев ему запрещено управлять транспортным средством. Остальная часть приговора осталась прежней.

