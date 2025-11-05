СК начал проверку после смерти ребенка в санатории Ставрополя
В Ставрополе проводится доследственная проверка по факту смерти двухлетней девочки, которая скончалась в одном из местных санаториев. По заключению патологоанатомов, причиной трагедии стал инсульт. Информацию подтвердили в общественной организации «Право на здоровье».
Как стало известно, семья находилась в медицинском учреждении, где брат девочки проходил курс лечения от туберкулеза. Двум его сестрам, включая погибшую, была назначена профилактическая терапия.
Утром 17 октября матери ребенка сообщили о его смерти. По словам медиков, девочка уснула и больше не проснулась. Последующая патологоанатомическая экспертиза установила, что причиной гибели малышки стал обширный инсульт.
Мать погибшей утверждает, что у ребенка ранее наблюдалось ухудшение самочувствия, однако, по ее мнению, врачи санатория не отреагировали на тревожные симптомы должным образом и не оказали необходимой медицинской помощи. Для установления всех обстоятельств произошедшего Следственный комитет назначил комплекс судебных экспертиз.
