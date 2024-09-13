Услуга суррогатного материнства в клиниках Татарстана стоит от 1 млн руб.

Медики из Татарстана рассказали об альтернативных способах стать родителями в случае проблем с репродуктивным здоровьем, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Самый сложный способ — найти суррогатную мать. Проблематичность заключается в том, что женщина должна быть не только физически здоровой. Беременность и роды по-особенному влияют на представительниц женского пола. Важно, чтобы суррогатная мать была психологически готова расстаться с новорожденным. Для будущих родителей сложность в том, что услуга оценивается дорого.

Найти суррогатную маму можно через частные клиники республики. Стоимость медицинской услуги — от 1 100 000 руб. Некоторые клиники вводят дополнительные требования: выплата денег на питание (350 тыс. руб.) и одежду для беременных (150 тыс. руб.). Если УЗИ покажет, что беременность многоплодная, женщине дополнительно выплачивают 150 тыс. руб.

Менее затратный способ — программа ЭКО. В некоторых частных клиниках республики ее проводят по ОМС. В среднем процедура стоит 150 тыс. руб. Репродуктологи считают метод одним из наиболее результативных. Согласно данным статистики, каждая вторая женщина беременеет с первой попытки.

Самый бюджетный вариант — инсеминация. Процедура стоит 10 тыс. руб. Однако есть недостаток — низкая эффективность метода. Оба будущих родителя должны быть в относительно хорошей физической форме. Процедуру можно делать в определенное время, когда яйцеклетка вышла из труб, но еще не погибла. У женщины есть ровно 24 часа.

«Нужно определить момент овуляции, так как яйцеклетка живет не более 24 часов после выхода из яичника, и именно в это время врач должен провести процедуру инсеминации. Сперма должна обладать достаточной фертильностью, чтобы оплодотворение произошло. Иногда для зачатия требуется несколько месяцев», — пояснила специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РТ Фирая Сабирова.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья предупредила россиянок, которые намерены стать суррогатными матерями для иностранных жителей, о возможных проблемах и сложностях.