Услуги дорожают: россияне вынуждены тратить больше средств на своих питомцев

Хозяйка двух кошек из Заельцовского района Анастасия рассказала, что цена за упаковку корма выросла почти вдвое. Раньше две пачки корма стоили 800 руб. Пополнять запасы приходится раз в две недели. Девушка рассказала, что от корма премиум-класса отказалась уже давно из-за увеличения его стоимости.

По словам горожан, также подорожали ветеринарные услуги. Анастасия рассказала, что в прошлом году ее кот заболел. Она отдала за лечение сумму, эквивалентную стоимости ее телефона. Ветеринары отмечают, что количество обращений не уменьшилось, несмотря на рост стоимости услуг. Хозяева не отказываются и от дорогих кормов.

«Люди хотят, чтобы питомцы ели правильно, имели здоровую шерсть, хороший аппетит. Поэтому готовы платить больше, даже если сами экономят на себе», — отметила ветеринарный врач Наталья Петрова.

Ветеринарный врач пояснила рост цен на услуги подорожанием препаратов, спровоцированным введением обязательной маркировки товаров. Кроме того, некоторые лекарства стали дефицитными. Собственники переживают не только о здоровье питомца, но и его развитии и внешнем виде. Груминг, spa-процедуры, консультации зоопсихологов — стоимость услуг также выросла, но спрос не уменьшился.

«Мой кот стал агрессивным после переезда. Я записалась к зоопсихологу. Не ожидала, что помогут. Они подсказали, как правильно реагировать, где разместить миски, как играть с ним. Это действительно работает», — признается Алена В., хозяйка сиамской кошки.

По информации издания, стоимость щенков также растет. Однако в последнее время жители региона все чаще забирают питомцев из приютов.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово сдавать кровь своих питомцев ради прибыли.