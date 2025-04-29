Россияне начали массово сдавать кровь своих питомцев ради прибыли

За последние несколько месяцев спрос на услугу продажи крови кошек и собак вырос на 50%. К такому мнению пришли эксперты телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА.

По данным экспертов, стоимость услуги в России достигает 40 тыс. руб. при единоразовом обращении. Так, 1 мл крови оценивается в среднем в 350 руб. Донорская кровь требуется для помощи питомцам, которые страдают специфическими хроническими заболеваниями или потеряли много крови во время операции или ЧП.

По информации экспертов, донором может стать не каждый питомец. Условия сдачи крови отличаются для собак и кошек. Так, воспользоваться услугой сдачи крови вправе собственник кота весом не менее 3 кг в возрасте от 1,5 года до 7 лет. Для собак выдвигают следующие требования: вес животного не должен быть меньше 20 кг. Возрастные пороги не отличаются от показателей, принятых для котов.

По данным экспертов, спрос на донацию в нынешнем сезоне обусловлен ранней активизацией клещей.

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