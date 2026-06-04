«Успела оттолкнуть девочку, но сама получила удар»: россиянка пострадала от подростков-мотоциклистов с горящим колесом

В социальных сетях появилась информация, согласно которой в Ленинске-Кузнецком несовершеннолетние местные мотоциклисты на высокой скорости гоняют по городским улицам и бросают в пешеходов горящие колеса. Одна из жительниц якобы пострадала, спасая ребенка, сообщил VSE42.RU .

В местном паблике, как рассказали очевидцы, женщина поделилась историей о том, что стала жертвой подростков-мотоциклистов на улице Чехова. По ее словам, она стояла с детьми, когда мимо на большой скорости пронеслись гонщики и бросили в сторону компании горящее колесо.

Женщина, отметила она, успела оттолкнуть девочку от опасности, но сама получила удар и обожгла руку. На опубликованном в социальных сетях фото, добавили в паблике, видны ее почерневшие от сажи руки.

Женщина в Сети обратилась с просьбой прислать на их улицу сотрудников ДПС хотя бы на неделю, чтобы те навели порядок.

«Уже просто невозможно», – отметила женщина.

Ранее сообщалось, что шокирующее видео с участием россиянина оказалось ошибкой — мужчина не совершал действия сексуального характера в своем автомобиле в присутствии несовершеннолетних.