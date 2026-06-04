Шокирующее видео с участием россиянина оказалось ошибкой: полиция раскрыла правду о «подозрительном» мужчине

Информация, распространившаяся в социальных сетях, о том, что мужчина в Мариинске якобы совершал интимные действия у кинотеатра в автомобиле в присутствии детей, не нашла подтверждения. Об этом официально заявили в полиции Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Проведенная проверка, по информации правоохранительных органов, установила, что 51-летний местный житель незадолго до инцидента перенес операцию и в момент съемки всего лишь поправлял медицинскую повязку. Авторами видео, которое казалось провокационным, оказались двое подростков — 13 и 14 лет. Несовершеннолетние, по данным правоохранителей, сочли поведение мужчины подозрительным и сняли его на камеру.

Установлено, что горожанин, как подчеркнули в ведомстве, никаких противоправных действий не совершал. При этом мужчина, добавили в полиции, имеет полное право обратиться в суд с иском о клевете в отношении администратора интернет-сообщества, где было опубликовано это видео.

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