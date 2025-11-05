Ипотека без переплат? Финансист спрогнозировал реальное «окно выгод» в 2026 году

Доступные кредиты вернутся только после начала активного смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка в 2026 году. Такой прогноз для « Газеты.Ru » дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 16,5%, что сохраняет высокую стоимость как потребительских займов, так и ипотеки без льготной поддержки. По словам специалиста, серьезного снижения ставок ожидать не стоит как минимум до конца 2025 года. Возможное уменьшение может составить не более 0,5–1 процентного пункта.

Финансист отметил, что в прогнозах ЦБ на 2026 год ожидается средний диапазон ключевой ставки 13–15%. Это и станет предпосылкой к заметному упрощению кредитования во втором–третьем квартале 2026 года.

Трепольский рекомендовал при отсутствии срочной необходимости воздержаться от оформления нецелевых кредитов и рыночной ипотеки. Исключение — льготные программы, где часть ставки субсидируется государством.

