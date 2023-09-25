«Устали морально и физически»: Жены мобилизованных требуют вернуть домой мужей

«Мужчины и их родственники устали и морально и физически. За год мой супруг сходил в отпуск всего один раз. Что эти две недели за год??? Ничего!!! Верните мужчин домой!» — жалуется Кристина Г.

После первого сообщения быстро стали появляться комментарии с аналогичными призывами. Около 35 просьб уже опубликовано на сайте главы региона. Родственники, преимущественно жены мобилизованных, призывают власть провести ротацию. Женщины просят обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы их мужей вернули домой.

Одна из жительниц региона отметала, что поддерживает СВО и переживает за судьбу своей отчизны, но ощущает усталость от того, что находится дома одна. Также дискомфорт испытывают дети, поэтому Екатерина умоляет о ротации в зоне спецоперации.

Жительница Юлия отметила, что мобилизованные мужчины на протяжении года мужественно выполняли рабочие обязанности в зоне СВО, но уже прошло достаточно времени. Она просит заменить мужчин на тех, кто находится «на гражданке».

Жительница Мария отмечает, что для того, чтобы детская психика развивалась полноценно, необходимо присутствие рядом мамы и папы. Женщина просит передать просьбу президенту, чтобы он дал приказ о ротации.

Издание «NewsNN» напомнило, что произошло за год с момента, как мужчин Нижнего Новгорода мобилизовали, и какие события предшествовали этому факту. С февраля 2022 года и до нынешнего времени жители приграничных районов страдают от обстрелов, в состав РФ вошли новые регионы, из-за санкций Россию покинули многие известные бренды, прошла частичная мобилизация, а в города РФ приехало много беженцев.