Установили объект, а потом начали собирать подписи: В Петрозаводске появилась «будка»

В Петрозаводске появился странный деревянный объект без каких-либо надписей или вывесок. Жители начали активное обсуждение в социальных сетях, что откроют в новом помещении, сообщает karelinform.ru . Издание обратилось в управляющую службу. Выяснилось, что объект установили, а уже после начали собирать подписи жильцов об открытии киоска мороженого.

«Будка построена из дефицитного дерева. Когда они ее откроют, она будет с освещением, все будет красиво…», - отметили в ТСЖ

В Петрозаводске в одном из дворов появился объект, сделанный из дерева и визуально напоминающий большую будку. На здании нет никаких вывесок. Люди начали обсуждать в социальных сетях появление странного помещения. Кто-то предположил, что это будет туалет, кто-то – торговая точка. Вторая группа пользователей оказалась права.

В ТСЖ «Веста» рассказали, что установили объект, в котором планируют открыть киоск мороженого. «Будка» уже стоит, а представители ТСЖ только начали собирать подписи жителей близлежащих домов, чтобы они разрешили открытие торговой точки. В «Весте» также рассказали, что по завершению будка превратится в красивый и светлый киоск, где будут продавать качественное мороженое.

«Все могут спокойно выходить на улицы города и, прислонившись к многоквартирным домам, утверждать, что они торгуют на придомовой территории. А потому, проверяющие якобы не имеют полномочий предъявлять им никаких претензий. На самом деле это не так. На осуществление деятельности по торговле в нестационарных объектах или просто сидя на земле нужно разрешение», - отметил депутат Дмитрий Данильев

Обсуждение законности появления такого странного объекта ведется не первый день. Ранее издание обращалось к депутату Петросовета Дмитрию Данильеву, который рассказал, что без разрешения жителей никакой объект на придомовом участке появиться не может. Это незаконно. В администрации Петрозаводска не смогли прокомментировать, откуда появился новый объект. Если в ТСЖ не соберут необходимое количество голосов, а мороженое будут продавать, то владелец торговой точки заплатит штраф в размере пяти тысячи рублей. Также будет конфисковано оборудование.