«Устраивают какую-то вакханалию»: Жители Волгограда страдают от поведения цыган на пляже

На центральном пляже в Волгограде цыгане массово нарушают порядок. Жители обращались в правоохранительные органы, сообщает novostivolgograda.ru . Удалось задержать девять человек, из которых только двое – совершеннолетние люди.

«Это просто ужас какой-то был. Они тут уже второй день подряд устраивают какую-то вакханалию. Шумные, грязные. Берут без спроса чужие вещи — детские надувные круги, игрушки. Взрослые вроде спокойнее, но когда делаешь замечания, ругаются матом», - рассказала местная жительница, которая отдыхала на пляже

После задержания девятерых цыган, полицейские продолжили опрос свидетелей. Люди рассказывают, что цыгане на протяжении нескольких дней приходят на пляж. Они ведут себя слишком громко и эмоционально. Внешний вид цыган пугает отдыхающих. Они не следят за санитарно-гигиеническим состоянием тел. Дети берут без спроса вещи: надувные матрасы или круги, игрушки. На замечания взрослые цыгане реагируют комментариями с использованием нецензурной лексики.

Одна из отдыхающих рассказала, как маленький цыган забрал у девушки верхнюю часть купальника, которую она сняла для лучшего распределения загара. Ребенок просто играл лифом.

Из-за отсутствия данных о кражах и письменных обращений отдыхающих только одному участнику беспорядков выписали штраф из-за ругательства матом в общественном месте. В участке выяснилось, что на пляже встретилось несколько таборов, поэтому поведение детей было столь эмоциональным.